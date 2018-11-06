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بالفيديو.. سالم الدوسري: فوزنا هو أقل ما يمكن تقديمه للجماهير

بالفيديو.. سالم الدوسري: فوزنا هو أقل ما يمكن تقديمه للجماهير
ماجد محمد(صدى):

قال نجم الهلال، سالم الدوسري، إن فوز الزعيم اليوم الثلاثاء على الاتفاق، هو أقل ما يمكن تقدميه للجماهير.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أنه مع مرور الوقت يتبيّن نجومية كل لاعب على حدا، مضيفًا أن احترام الخصوم سيقود الفريق إلى حصد 3 نقاط كل مباراة.

وكان ” الدوسري ” قد سجَّل هدفًا في الاتفاق، وصنع هدفين، فيما فاز الهلال برباعية مقابل هدف، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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