بالفيديو..أخصائية اجتماعية توضح أسباب رفض الزوج عمل زوجته
أوضحت الأخصائية الاجتماعية أميرة العطاوي، اليوم الثلاثاء، أسباب رفض الزوج عمل زوجته في العديد من المجالات.
وقالت الأخصائية الاجتماعية خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” الذي يعرض على قناة روتانا خليجية، هناك أسباب كثيرة لرفض الزوج عمل زوجته بينها التقصير في أولويات الأسرة والاهتمام به وبالأبناء.
وأضافت : وأحيانًا تكون الغيرة من أماكن العمل المختلطة هي السبب الرئيسي في رفض الزوج لعمل زوجته، والبعض يخاف من الاستقلالية، وأن تستغنى عنه زوجته بعد أن أصبح لها مصدر دخل من عملها.
الأخصائية الاجتماعية #أميرة_العطاوي : هناك أسباب كثيرة لرفض الزوج عمل زوجته بينها التقصير في أولويات الأسرة والاهتمام به وبالأبناء .. والغيرة من أماكن العمل المختلطة #خليجية#برنامج_سيدتي pic.twitter.com/Q3U0SisZTM
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) November 6, 2018
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34155 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34155 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
§لـهـــــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10363 ] نشر منذ 2 ساعتين
التعليم لابأس
لكن الصحة مستحيل ارضى حتىّ لو ايش كانت
وأيضاً البنوك وبعض الشركات..
لأن فيها اقل شئ يحصل اجتماعات مع مسؤلين والموظفين من كلا الجنسين بقاعة وحدة، ولو كانت اجتماعات نادرة لهدف العمل ولكن مايرضيني نهائياً..