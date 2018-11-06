بالفيديو..أخصائية اجتماعية توضح أسباب رفض الزوج عمل زوجته

أميرة خالد(صدى):

أوضحت الأخصائية الاجتماعية أميرة العطاوي، اليوم الثلاثاء، أسباب رفض الزوج عمل زوجته في العديد من المجالات.

وقالت الأخصائية الاجتماعية خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” الذي يعرض على قناة روتانا خليجية، هناك أسباب كثيرة لرفض الزوج عمل زوجته بينها التقصير في أولويات الأسرة والاهتمام به وبالأبناء.

وأضافت : وأحيانًا تكون الغيرة من أماكن العمل المختلطة هي السبب الرئيسي في رفض الزوج لعمل زوجته، والبعض يخاف من الاستقلالية، وأن تستغنى عنه زوجته بعد أن أصبح لها مصدر دخل من عملها.