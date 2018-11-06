بالفيديو: خبير طقس يوضح سر ظهور بنت المطر في المملكة.. وهذا موعد ظهورها!
كشف خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم الأربعاء، عن ظهور إحدى الحشرات مع هطول الأمطار في بعض المواقع بالمملكة، وتبدو باللون الأحمر وتسمى بنت المطر.
وأوضح الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في ” تويتر ” : ” بنت المطر هي حشرة من فصيلة العناكب جميلة اللون ومخملية الشكل لها رائحة عطرية، مؤكدا أن هذه الحشرة لا تتواجد إلا أثناء مطر الوسم”.
وأضاف: ” الحشرة شبه انقرضت خلال هذه السنين بسبب اختفاء حاضن رئيس من حواضن بيئتها وهو الطين والأثل ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57860 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب وين امها ………..؟
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الذي ابدع في خلقه…
حركتهن ذكرتني بفيفي عبده وهي تورأص بالأحمر المعري
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34155 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34155 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34155 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34155 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34155 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 1 ساعة
اش حكايتك يا محرومه.. عندك وسواس التكرار..؟
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34155 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب طيب
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 59 دقيقة
الدنيا كلها مشاكل…
الحكيم بورعي تربيع ..ناصح امين
اعرضي مشكلتك يمكن القى لها حل