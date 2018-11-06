بالفيديو: خبير طقس يوضح سر ظهور بنت المطر في المملكة.. وهذا موعد ظهورها!

علي القحطاني (صدى):

كشف خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم الأربعاء، عن ظهور إحدى الحشرات مع هطول الأمطار في بعض المواقع بالمملكة، وتبدو باللون الأحمر وتسمى بنت المطر.

وأوضح الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في ” تويتر ” : ” بنت المطر هي حشرة من فصيلة العناكب جميلة اللون ومخملية الشكل لها رائحة عطرية، مؤكدا أن هذه الحشرة لا تتواجد إلا أثناء مطر الوسم”.

وأضاف: ” الحشرة شبه انقرضت خلال هذه السنين بسبب اختفاء حاضن رئيس من حواضن بيئتها وهو الطين والأثل ” .