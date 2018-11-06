وفاة وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

لقى شخصين مصرعهم، فيما أصيب 4 آخرين، إثر حادث تصادم وقع بعد رنية بمقدار ٤٠ ك بإتجاه الخرمة أمام محطة الشعلان.

وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عند الساعة ٠٣:٠٢م، بلاغًا من العمليات الموحدة عن وجود حادث تصادم وذلك بعد رنية بمقدار ٤٠ ك بإتجاه الخرمة أمام محطة الشعلان.

وتفصيلاً، ذكر شادي عابد الثبيتي المتحدث الرسمي بإسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه فرقتين إسعافية من الهلال الأحمر بقيادة القائد الميداني بدر الحارثي وفرقة إسعافية من الصحة.

وتابع : ” عند الوصول تبين أن الموقع يوجد به ست حالات اثنتان منها انتقلت إلى رحمة الله فيما تعرضت اثنتان أخرى إلى إصابات بليغة وفيما تبقى أصيبتا بإصابات متوسطة ” .

وأضاف: ” تم التعامل مع الحالات الأربع الإسعافية والتنسيق لنقلها إلى مستشفى رنية العام ” .