تحت رعاية وكيلة كلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة افتتح قسم التاريخ

نجود عبدالله النهدي(صدى):

النادي التاريخي ودشن الفعاليات المصاحبة له، ويهدف النادي التاريخي الى صقل مواهب الطالبات، وتوفير برامح ثقافية وانشطة مجتمعية لهن.

وقد صرحت مشرفة قسم التاريخ سعادة الدكتورة منال المريطب بأن تدشين النادي التاريخي يأتي تحقيقا لرؤية 2030 ، ويهدف الى بناء جيل وطني واعد ، وتوفير رؤية تاريخية ووطنية للطالبات تساهم بدورها في صقل مواهب الطالبات ، وتنمية الانتماء الوطني لديهن ، كما يهدف النادي الى توفير كوادر طلابية متطوعة تساهم في الاثراء الرقمي للتاريخ الوطني في موسوعة ويكيبيديا.

الجدير بالذكر ان الفعالية لاقت حضورا لافتا حيث صاحب حفل الافتتاح عروض مسرحية تاريخية وتراثية، واركان تحكي جوانب من التاريخ الوطني والاسلامي.