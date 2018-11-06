بالفيديو.. ردة فعل عفوية للفائزة بالسيارة خلال مباراة الهلال و الاتفاق
وثّقت عدسات الكاميرا، ردة فعل الفائزة بالسيارة المقدمة من هيئة الرياضة خلال مباراة الهلال و الاتفاق، المقامة الآن.
ووبيَّن الفيديو، المرأة التي لم تصدق أنها فازت بالسيارة، وسارعت باحتضان زوجها الذي كان يجلس بجانبها.
وتقام، الآن، مباراة الهلال والاتفاق ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث اكتسح الهلال الاتفاق برباعية مقابل هدف حتى الآن.
شاهد بالفيديو ..
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ردة فعل الفائزة بالسيارة المقدمة من هيئة الرياضة خلال مباراة الهلال و الاتفاق.
.#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
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— أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 6, 2018
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