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بالصورة.. أميرة العباس تكشف عن عطرها الخاص

بالصورة.. أميرة العباس تكشف عن عطرها الخاص
الرياض(صدى):

تعشق كل امرأة أن تكون رائحتها رائعة؛ لذلك قدمت الإعلامية أميرة العباس العطر الخاص بها للسيدات اللاتي يهتمن بالأمر.

وقالت أميرة: ” عطري الخاص بتركيبة مميزة اخترتها بنفسي متواجد بكل فروع غوالي بالمملكة العربية السعودية، والبحرين، ودبي. ”

واختتمت: ” اتمنى أن تستمتعون بتجربته. ”


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10363 ] نشر منذ 2 ساعتين

عشقي عطر مع انه قديم بس أحبه
Samsara بس الأصلي مو المقلد لون علبته عودي غامق
وعطر sixy 212 تجي عبوتين صغيرة بعلبة وحدة
إثنين في واحد،، بس ذا العطر له تأثير خاص جداً بحياتي.. فعلاً قد تكون للذكرى بصمه

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