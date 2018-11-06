بالصورة.. أميرة العباس تكشف عن عطرها الخاص
تعشق كل امرأة أن تكون رائحتها رائعة؛ لذلك قدمت الإعلامية أميرة العباس العطر الخاص بها للسيدات اللاتي يهتمن بالأمر.
وقالت أميرة: ” عطري الخاص بتركيبة مميزة اخترتها بنفسي متواجد بكل فروع غوالي بالمملكة العربية السعودية، والبحرين، ودبي. ”
واختتمت: ” اتمنى أن تستمتعون بتجربته. ”
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34155 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
§لـهـــــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10363 ] نشر منذ 2 ساعتين
عشقي عطر مع انه قديم بس أحبه
Samsara بس الأصلي مو المقلد لون علبته عودي غامق
وعطر sixy 212 تجي عبوتين صغيرة بعلبة وحدة
إثنين في واحد،، بس ذا العطر له تأثير خاص جداً بحياتي.. فعلاً قد تكون للذكرى بصمه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34155 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب طيب
§لـهــ🔥ـــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10363 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه
تصدقي ي نشعه
هناگ قلوب 😍 جميلة نتحدث إليها مرة
ونتعلق بها إلى الأبد 💔
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11255 ] نشر منذ 1 ساعة
ودي لنا منه كم علبه ونشوف😊😁😂😂