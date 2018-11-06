بالصورة.. أميرة العباس تكشف عن عطرها الخاص

الرياض(صدى):

تعشق كل امرأة أن تكون رائحتها رائعة؛ لذلك قدمت الإعلامية أميرة العباس العطر الخاص بها للسيدات اللاتي يهتمن بالأمر.

وقالت أميرة: ” عطري الخاص بتركيبة مميزة اخترتها بنفسي متواجد بكل فروع غوالي بالمملكة العربية السعودية، والبحرين، ودبي. ”

واختتمت: ” اتمنى أن تستمتعون بتجربته. ”