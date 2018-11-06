بالفيديو.. توثيق حي لحدود سيطرة الجيش اليمني في جبهة الملاحيط بصعدة

فهمي محمد(صدى):

وثَّق مراسل قناة ” العربية ” ، مقطع فيديو، لحدود سيطرة الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية، وذلك في جبهة الملاحيط محور مران شرق محافظة.

وأوضح المراسل، الجبل الذي يتم إطلاق منه الأعيرة النارية، وكذك الجبل الاستراتيجي الذي تم السيطرة عليه مؤخرًا من قبل القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب المطل على مثلث الملاحيط الرابط بين عقبة رازح وعقبة مران وصولًا إلى مديرية حرظ على الطريق الدولي بمحافظة حجة.

وأكد، أنه تم قطع خطوط الإمداد كاملة عن المليشيا الحوثية الإرهابية؛ ما أضعف إمكانياتهم خلال الأيام الماضية، وحقق تقدمات للجيش الوطني اليمني مدعومًا من التحالف العربي لدعم الشرعية.