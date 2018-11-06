مدافع ريال مدريد : بذلت قصاري جهدي للفوز بالكرة الذهبية

ماجد محمد(صدى):

قال مدافع ريال مدريد رافائيل فاران، أنه لن يقاتل مع مواطنيه أو مع زملائه في الفريق على الفوز بالكرة الذهبية، التي اعتبر أنه ترشح لها بشكل شرعي عن الموسم الذهبي الذي قدمه.

وأوضح فاران: ” لن يكون التماسك في القتال على الكرة الذهبية، ولن تكون هناك مشاكل بيننا، لو فاز بها فرنسي، سنكون سعداء مهما كان ” ، مضيفا: ” المرشحين، فرنسيين أم لا، هم أصدقاء و أنه سيكون سعيداً في أي حال ” بحسب صحيفة فرانس فوتبول.

وأكد فاران الذي توج مع ريال مدريد بدوري الأبطال وبالمونديال مع منتخب فرنسا في أقل من شهرين، أنه قدم أقصى ما لديه للفوز بالجائزة في موسم استثنائي.

وأضاف: ” كان موسماً ذهبياً، الحقيقي هو ما يحدث في الملعب، أضع نفسي مكان المصوتين ولا يبدو الأمر سهلاً، هناك الكثير من اللاعبين الاستثنائيين الذين قدموا موسماً رائعاً ” ، مشيرا إلى أنه سعيد بما قدمه، وأن الكرة الذهبية لها شهرة استثنائية، لا اعتقد أنها ستحولني، لدي المهارات لأكون قائداً .