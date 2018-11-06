نايف السالم(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية في الأمن الدبلوماسي بدورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية رقم (21).

وأكدت الإداراة أن المستندات المطلوبة هي :نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحا به رقم الطلب، أصل بطاقة الهوية الوطنية مع صورة منها، أصل شهادة الثانوية العامة أو صورة مصدقة منها من وزارة التعليم، نموذج اختبار القدرات العامة الأصل مع صورة منه، عدد 4 صور شخصية مقاس ( 4 * 3 )

وأشارت إلى أن الحضور بالزى الرياضي مع تقصير شعر الرأس (في تمام الساعة السادسة صباحاً) لموقع المقابلة في مدينة الرياض – مدينة تدريب الأمن العام على طريق خريص بمقر لجنة القبول بجانب البوابة الرئيسية مقابل كلية الملك فهد الأمنية حسب الوقت المحدد لكل طالب.

لمعرفة النتائج أضغط هنا :