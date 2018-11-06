مشرف مجالس جماهير الهلال يتسلم جائزة الجمهور المثالي

ماجد محمد(صدى):

تسلّم الأستاذ ياسر الطلاسي مشرف مجالس الجماهير الهلالية، جائزة الجمهور المثالي التي فاز بها جمهور الهلال في المباراة الماضية أمام القادسية ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكان الهلال قد فاز على القادسية، بهدفين نظيفين، أحرزهما سالم الدوسري ومحمد كنو، يوم الجمعة الماضية، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سمان للمحترفين.

ويخوض الهلال، الآن، مباراة أمام الاتفاق، كانت مؤجلة من الجولة الخامسة للدوري، حيث تقدّم على الاتفاق بهدف مبكر أحرزه سالم الدوسري في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري، برصيد 21 نقطة، وفي حال فوزه في مباراته أمام الاتفاق، فسيرتفع رصيده إلى 24 نقطة، وبالتالي سيحلق في الصدارة بعيدًا.