جزار يفاجئ قاضي محكمة بالتنازل عن دعوى زنا ضد زوجته.. والسبب غير متوقع

القاهرة(صدى):

في مشهد غريب، قام جزار مصري يبلغ من العمر 36 عاما بالتنازل عن دعوى زنا أقامها ضد زوجته بعد نحو عامين من سيل الدعاوى القضائية، التي بدأت برفعها قضايا نفقة وحضانة وتبديد منقولات وطلاق منه، حتى ظهر السبب الحقيقي لنفورها منه وهو ارتباطها بعلاقة غير شرعية بجارها.

تعود التفاصيل عندما علم الجزار مصادفة من إحدى السيدات بوقوع علاقة آثمة بين زوج الأخيرة وزوجته، وأنهما يلتقيان فوق سطوح المنزل المجاور كما أنه يتردد على منزلها عن طريق القفز من فوق السور إلى السطوح، إضافة إلى أنها سربت له صورا خاصة و” شات جنسي ” بين زوجته وعشيقها .

وبلغ الزوج الشرطة ليتم بعدها ضبط العشيق، الذي اعترف أمام النيابة بصحة حسابه بموقع التواصل الاجتماعي واعترف بحقيقة الشات لكنه رفض الاعتراف بإقامة علاقة كاملة معها، مشيرًا إلى أنها أكدت له أنها حصلت على الطلاق، وبعد فترة حكمت المحكمة بالسجن عام لكل من الزوجة والعشيق بتهمة الزنا، وبالفعل تم حبس العشيق لحضوره، غيابيًا على الزوجة الهاربة.

وبعد أسابيع من الحكم، بدأت الزوجة “الهاربة” بالتواصل ومحاولة التصالح معه بعدما طلبت منه التحقق من حارس العقار، مؤكدة أنها بريئة ، وبعد الاتفاق مع شقيقتها قرر الزوج التنازل عن جميع القضايا وتوكيلها بشخصها للتنازل عن دعوى الزنا، وبرر قائلا: ” ابني ملهوش ذنب في الفضايح دي.. وخلاص قفلت السطوح اللي كان ابن الحرام بيشاغلها منه.. وهي حلفت لي إن محصلش حاجة وكل الحكاية كانت كلام وبس “.