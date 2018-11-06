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بالفيديو..حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء

بالفيديو..حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء
نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على ” الشرقية – القصيم – الرياض – الجوف – الحدود الشمالية – تبوك – نجران – جازان – عسير – الباحة ” .

كما توقعت تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية – المرتفعات الجنوبية الغربية – الغربية – وشمال ووسط المملكة ” ، غدًا الأربعاء.


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