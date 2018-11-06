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بالفيديو.. حمار ينقذ كلاباً من الغرق داخل متنزه بالليث

بالفيديو.. حمار ينقذ كلاباً من الغرق داخل متنزه بالليث
علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، حمار وهو ينقذ عدداً من الكلاب من الغرق، خلال الأمطار والسيول التي غمرت متنزه العين الحارة بالليث السبت الماضي.

وظهر في الفيديو الحمار وهو ينقذ الكلاب من الغرق داخل المتنزه، ليخرج بها إلى مكان أمن، حيث حاز الفيديو على إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان متنزه العين الحارة الواقع على بعد 47 كيلومتراً شرقي محافظة الليث، غمرته مياه الأمطار والسيول السبت الماضي.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمار اطيب من بعض الرجال في هذا الزمن

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 2 ساعتين

شفتوا ياكلاب ههههههههههه

[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا حمار بألف رجل رخمه…
المفترض بل الواجب عدم التفريط فيه
لقد كسر نظرت البشر عن الحمار
..

[ عدد التعليقات: 57835 ] نشر منذ 37 دقيقة

سبحان من سخره ليقوم بهذا الفعل الطيب ,,

,, الحمار في راسه نخوة الفزعه ,, جيد ,,

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 21 دقيقة

والله الي اشوفه كلبه تنقذ اطفالها حسب نظري او انا غلطان

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 19 دقيقة

لابد من تكريم الحمار

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 15 دقيقة

مع احترامي لصحيفه صدى كيف ما تعرف تفرق بين الحمار والكلب

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