بالفيديو.. حمار ينقذ كلاباً من الغرق داخل متنزه بالليث

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، حمار وهو ينقذ عدداً من الكلاب من الغرق، خلال الأمطار والسيول التي غمرت متنزه العين الحارة بالليث السبت الماضي.

وظهر في الفيديو الحمار وهو ينقذ الكلاب من الغرق داخل المتنزه، ليخرج بها إلى مكان أمن، حيث حاز الفيديو على إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان متنزه العين الحارة الواقع على بعد 47 كيلومتراً شرقي محافظة الليث، غمرته مياه الأمطار والسيول السبت الماضي.