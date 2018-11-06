بالفيديو.. حمار ينقذ كلاباً من الغرق داخل متنزه بالليث
أظهر مقطع فيديو، حمار وهو ينقذ عدداً من الكلاب من الغرق، خلال الأمطار والسيول التي غمرت متنزه العين الحارة بالليث السبت الماضي.
وظهر في الفيديو الحمار وهو ينقذ الكلاب من الغرق داخل المتنزه، ليخرج بها إلى مكان أمن، حيث حاز الفيديو على إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان متنزه العين الحارة الواقع على بعد 47 كيلومتراً شرقي محافظة الليث، غمرته مياه الأمطار والسيول السبت الماضي.
الشاعر[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمار اطيب من بعض الرجال في هذا الزمن
أبو نايف[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 2 ساعتين
شفتوا ياكلاب ههههههههههه
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا حمار بألف رجل رخمه…
المفترض بل الواجب عدم التفريط فيه
لقد كسر نظرت البشر عن الحمار
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34120 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله العظيم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57835 ] نشر منذ 37 دقيقة
سبحان من سخره ليقوم بهذا الفعل الطيب ,,
,, الحمار في راسه نخوة الفزعه ,, جيد ,,
سفر الغامدي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 21 دقيقة
والله الي اشوفه كلبه تنقذ اطفالها حسب نظري او انا غلطان
زائر[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 19 دقيقة
لابد من تكريم الحمار
سفر الغامدي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 15 دقيقة
مع احترامي لصحيفه صدى كيف ما تعرف تفرق بين الحمار والكلب