غدًا.. ” سار ” تطلق أولى رحلات القطار الليلي إلى الجوف

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، عن تسيير أولى رحلات قطاراتها الليلية من الرياض إلى محطة الجوف بدءاً من يوم غدٍ الأربعاء.

وأكدت ” سار ” في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن إدراج محطة الجوف ضمن خيارات السفر بقطاراتها يأتي بعد استكمال كافة مراحل التشغيل والاطمئنان على الجاهزية التامة لذلك، لتضاف الجوف كوجهة خامسة وجديدة يتم إدراجها على خط الركاب في مشروع قطار الشمال.

ووفقاً لشركة ” سار ” ، سيتمكّن المسافرون من التنقّل عبر القطارات الليلية التي تحوي مقصورات خاصة للنوم، بدءاً من يوم غدٍ الأربعاء بين الرياض والجوف ذهابا واياباً، مروراً بمحطتي حائل والقصيم، كما سيتيح تدشين الرحلات من الرياض للجوف يومي الأربعاء والسبت خياراً جديداً للعملاء في وقت الرحلات للتنقل بين المحطات عملاء الشركة بمناطق الرياض والقصيم وحائل.

وجدّدت ” سار ” ، تأكيدها على أنه بإمكان الراغبين في السفر عبر قطاراتها سواء النهارية أو الليلية المخصصة للمسافات الطويلة، حجز تذاكر السفر للوجهات المتاحة، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو عبر التطبيق، أو من خلال مركز خدمة العملاء بالاضافة إلى مكاتب مبيعات التذاكر المتاحة في محطات الركاب في كل من الرياض، المجمعة، القصيم، حائل، والجوف.

وكانت ” سار ” قد أعلنت طرح تذاكر رحلات قطار سار إلى الجوف: هنـــا ، وكذا تلقي الحجوزات عبر الموقع الإلكتروني هنــــا .