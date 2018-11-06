5 معلومات يجب معرفتها عن تأجير السيارات المنتهي بالتمليك

عادل الحربي(صدى):

يعتبر نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك الأكثر انتشارًا لتملك السيارات في المملكة، حيث أنه نظام تمويلي تقوم فيه الجهة المرخصة -من بنوك أو شركات تمويل- بشراء السيارة التي تريدها ومن ثم تؤجرها لك مقابل دفعات إيجار شهري، بناءً على عقد موقع بينك وبين تلك الجهة.

وهناك معلومات يجب عليك معرفتها عن تأجير السيارات المنتهي بالتمليك، وهي : –

في نهاية مدة العقد تقوم الجهة بنقل وذلك بعد سداد جميع دفعات العقد أو سدادها مع مبلغ محدد أو بالهبة أو غير ذلك بناءً على ما تم الاتفاق عليه في العقد، بحسب الموقع الرسمي لـ ” ساما ” .

ويتضمن العقد بيانات الأطراف المتعاقدة وبيانات السيارة وبيانات التأمين ومدة العقد ومقدار الأجرة (التكلفة) وطريقة احتسابها وطرق السداد، بالإضافة إلى موافقة المتعاقدين بالتوقيع على أحكام وشروط عملية التأجير.

إليك أهم العناصر التي يتضمنها عقد تأجير السيارات المنتهي بالتمليك مع توضيح التزامات وحقوق المستأجر.

دفعات الأجرة

هذه الدفعات يتم إقرارها في العقد، ويلزم عليك كمستأجر سدادها في مواعيد الاستحقاق المحددة، حيث يجب أن يتضمن العقد جدولاً لأقساط السداد، يوضح فيه قيمة أجرة الأصل وقيمة حق التملك منفصلين، على ألا يقل القسط لأية مدة عن أجرة الأصل لتلك المدة في العقد.

التأخر عن السداد

توضح هذه الفقرة الحلول المتفق عليها لسداد الدفعات المستقبلية في حال التأخر في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر في سدادها.

السداد المبكر للأقساط

إذا رغبت في تسديد قيمة جميع الأقساط وإنهاء العقد قبل الموعد المحدد، عليك تعويض المؤجر عن الآتي: كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل لثلاثة شهور، أو ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد. كما يمكن أن يشترط المؤجر حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلفت عن سداد دفعات مستحقة وفقاً للوائح والأنظمة.

ولا يسمح لك باستخدام السيارة محل التأجير في أغراض غير متفق عليها بالعقد، ولا يمكنك إجراء أي تعديل أو تغيير بالسيارة إلا بعد موافقة المؤجر.

ويجب أن يعرف المؤجر بما قد يطرأ على السيارة من عوارض تمنع الانتفاع بها، حيث إنك أنت المسؤول مالياً ونظاميًا عن الأضرار الناتجة من استخدام السيارة.