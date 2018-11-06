العمل: لا يمكن تقديم بلاغ تغيب للعامل في هذه الحالة

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة العمل، أنه لا يمكن تقديم بلاغ تغيب عن العمل لعامل لديه طلب نقل خدمة تحت الإجراء.

جاء ذلك ردًا على متسائل، قال في تغريدة له : ” لدينا عامل تم عمل تأشيرة خروج نهائي له وتفاجأنا بموافقة مكتب العمل على عمله بمنشأة أخرى بدون الرجوع إلينا، هل نستطيع عمل بلاغ هروب، علماً أن إقامته منتهية بعد صدور التأشيرة بيومين ” .

وردّ حساب خدمة العملاء الخاص بالوزارة على ” تويتر ” ، قائلًا : ” عزيزي العميل : لايمكن تقديم بلاغ تغيب عن العمل لعامل لدية طلب نقل خدمة تحت الإجراء ” .