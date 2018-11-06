بالفيديو.. راغب علامة عن زواجه: لا حب ولا غرام وبكاء وسهر الليل

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو استعاده رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان اللبناني راغب علامة، وهو يرد فيه إذا كان زواجه تم على طريقة الصالونات أم لا.

ورد راغب على السؤال، في أثناء حلوله ضيف في برنامج ” سمر والرجال “، الذي كان يعرض على قناة ” القاهرة والناس “: تعرفت إلى زوجتي قبل أن أقرر الارتباط بها، وما جمعنا لم يكن قصة حب وغرام وبكاء وسهر الليل. ”

وعن رأيه في الخيانة، قال: ” إن الرجل قد يقيم علاقة مع امرأة أخرى غير زوجته وإن كان يحبها، ولكن لا يمكن المرأة أن تخون زوجها لأي سبب “، معتبرًا أن الخيانة خطأ، إلا أنه لا يعرف سبب حدوثها.