بالفيديو.. راغب علامة عن زواجه: لا حب ولا غرام وبكاء وسهر الليل
أظهر مقطع فيديو استعاده رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان اللبناني راغب علامة، وهو يرد فيه إذا كان زواجه تم على طريقة الصالونات أم لا.
ورد راغب على السؤال، في أثناء حلوله ضيف في برنامج ” سمر والرجال “، الذي كان يعرض على قناة ” القاهرة والناس “: تعرفت إلى زوجتي قبل أن أقرر الارتباط بها، وما جمعنا لم يكن قصة حب وغرام وبكاء وسهر الليل. ”
وعن رأيه في الخيانة، قال: ” إن الرجل قد يقيم علاقة مع امرأة أخرى غير زوجته وإن كان يحبها، ولكن لا يمكن المرأة أن تخون زوجها لأي سبب “، معتبرًا أن الخيانة خطأ، إلا أنه لا يعرف سبب حدوثها.
أبو نايف[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 2 ساعتين
وعن رأيه في الخيانة، قال: ” إن الرجل قد يقيم علاقة مع امرأة أخرى غير زوجته وإن كان يحبها، ولكن لا يمكن المرأة أن تخون زوجها لأي سبب “، معتبرًا أن الخيانة خطأ، إلا أنه لا يعرف سبب حدوثها.
كيف يعني اللي فهم يفهمنا؟؟؟؟
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34120 ] نشر منذ 1 ساعة
الخيانه خيانه الحرمه والرجل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34120 ] نشر منذ 1 ساعة
بالله عليك ما تعرف سبب الخيانه
رااايق[ عدد التعليقات: 5866 ] نشر منذ 1 ساعة
معتبرًا أن الخيانة خطأ، إلا أنه لا يعرف سبب حدوثها *!!
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أنا اقول لك السبب * البعد عن الدين وعدم الخوف من الله ***
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يقول الله جل وعلا : { وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ } **
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قال لا يعرف سبب حدوثها قال * هع