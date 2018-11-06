حساب المواطن يكشف موقف اليتيم السعودي من أم أجنبية

نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، موقف اليتيم السعودي من أم أجنبية من الدعم.

وتسائل أحد الأشخاص في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، قائلًا : ” اليتيم السعودي من أم أجنبية ليس لهم الحق في حساب المواطن؟ ” .

وردّ البرنامج قائلًا : ” بإمكان أحد (الابناء) التسجيل كمستفيد رئيسي ويتم أضافة بقية الأبناء والام كتابعين وإرفاق المستند الخاص بالأم ( صك إعالة أوصك ولاية أو إثبات احتضان ) وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 سنة الرجاء تزويدنا بالبيانات ليتم إتاحة التسجيل ” .