زيارة مفاجأة لمدير ” صحة بيشة ” تحيل مدير مركز ومشرفة تمريض للتحقيق

أبها(صدى):

قام مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، سعيد بن جابر القحطاني، بزيارة ميدانية مفاجئة، على عدد من المراكز الصحية.

وأثمرت الزيارة المفاجئة، التي أجريت أمس الاثنين، عن إحالة مدير مركز ومشرفة تمريض إلى التحقيق؛ نظراً لعدم وجودهما في الدوام، إضافة إلى وجود مخالفات خاصة بإجراءات مكافحة العدوى والعمل التمريضي.

وخلال الزيارة، اطلع ” القحطاني ” على سير العمل في المراكز، وناقش بعض الشكاوى مع منسوبيها، كما نبّه على العاملين بضرورة الاهتمام بالمرضى، موجهًا بضرورة البحث عن مبنى بديل لمبنى مركز صحي الشط.