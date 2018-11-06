بالفيديو.. الكويت تدفع ضريبة الشتاء.. السيول تغرق شوارعها وتعلق العمل بمرافقها

خالد الظفيري(صدى):

للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عامًا، تشهد الكويت تقلبات جوية سيئة وهطول أمطار غزيرة في بعض المناطق، أدت بدورها إلى حدوث سيول جرفت السيارات وأغرقت الشوارع.

ودشَّن رواد موقع ” تويتر ” وسم ” الكويت تغرق ” الذي أصبح أكثر تداولًا على مستوى الوطن العربي؛ ليعبروا فيه عن مدى سوء الطقس في الدولة، وكذا ينشروا صورًا ومقاطع فيديو تظهر الكارثة.

وتضمنت أحد الفيديوهات، عملية إنقاذ لسائق شاحنة، علقت مركبته تحت أحد الجسور، فما كان من بعض الشبان إلا أن مدوا له الحبال بهدف إنقاذه، وإخراجه من الشاحنة، ورفعه إلى أعلى الجسر.

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن تعليق الملاحة الجوية اليوم الثلاثاء واعتباره عطلة رسمية مع استمرار العمل بنظام الورديات كالمعتاد نظراً لسوء الأحوال الجوية وتتمنى الكويتية للجميع السلامة.

كما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، تعطيل العمل بكافة الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وأهابت بمواطنيها والمقيمين البقاء في منازلهم مالم تستدعي الضرورة الخروج.