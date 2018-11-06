التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ينظم ملتقى ” رواء وعطاء ” لمدة يومين

نايف السالم(صدى):

نظم مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بوحدة التطوع بالنادي الاجتماعي النسائي ملتقى ( رواء وعطاء) إعتباراً من يوم الاثنين ٢٧ صفر ١٤٤٠هـ وعلى مدى يومين

وذلك بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي ، وإيجاد فرص تطوعية

اشتمل البرنامج على ورشتي عمل الورشة الأولى ندوة بعنوان (العمل التطوعي وآفاق المستقبل )قدمتها الأستاذة مها الروقي تحدثت فيها عن آثار العمل التطوعي على المجتمع مبينة بأن العمل التطوعي ينمي لدى الإنسان الشعور الاجتماعي والقدرة على التفاعل والتواصل مع الآخرين، ويحد من الميل إلى الوحدة والفردية والعزلة وما يترتب عليها من أضرار على المجتمع، وأكدت بأن العمل التطوعي يساهم في جعل المجتمع أكثر أمناً و اطمئناناً وثقة بأبنائه فضلاً عن أن الأعمال التطوعية تقضي على الشعور باليأس والإحباط لدى المجتمع كما تساهم في تحقيق الأمن الاجتماعي وما يترتب عليه من رقي مدني، وتحسين المستوى الاقتصادي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أبناء المجتمع في مجالات الحياة المختلفة

واشتملت الورشة الثانيةعلى طرح مبادرات تطوعية مبتكرة لخدمة المجتمع والإنسانية

من جانبه حضر البرنامج ٣٠ سيدة.

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