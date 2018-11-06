التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة يختتم دورة (فرشة وروج) التي استمرت لأسبوعين

نايف السالم(صدى):

اختتم مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بوحدة التجميل بالنادي الاجتماعي النسائي اليوم الثلاثاء الموافق١٤٤٠/٢/٢٨هـ

دورة ( فرشة وروج ) والتي استمرت لمدة أسبوعين

وهدفت إلى اكساب المتدربات مهارة الاكتفاء الذاتي في التجميل والاستغناء عن صوالين التجميل.

اشتملت الدورة على عدة محاور من أهمها التعريف بأنواع البشرة وما يناسبها من أنواع الفونديشن، والتعريف بأنواع العيون والميك آب الذي يناسبها ورسمت الأيلاينر التي تليق بها، وأسرار الكنتور وكيفية استخدامه، كما تضمنت شرح مصطلحات مختلفة للميك آب والوقت المناسب لاستخدام كل نوع منها

وفي ختام الدورة تم تقييم المتدربات وتسليمهن شهادات حضور للدورة ، في أجواء يسودها الرضا لما وصلن إليه من نتائج مرضية ، ومن جانبه أبدين شكرهن وامتنانهن على إعطائهن فرص التعلم .

استفاد من الدورة (٢٩) متدربة.