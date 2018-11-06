بالصور.. HotCar يكشف عن سيارات من المملكة لا يمكن نسيانها

أميره خالد(صدى):

كشف موقع HotCar ، في تقرير عن عدد من السيارات في المملكة لا يمكن تجاوزها أو نسيانها ، حيث تنتشر السيارات الخارقة بجانب السيارات التقليدية حيث تتوفر السيارات الخارقة مثل سيارات لامبورجيني بجانب السيارات السيدان الرخيصة.

ومن هذه السيارات :

بوجاتي شيرون :

تعتبر واحدة من السيارات المميزة في السعودية وهي سيارة بتصميم مميز وأداء مثير ومحرك سعة 8 لتر تيربو , وكان أمير سعودي قد اشترى أول نسخ شيرون في عام 2016 بعد تقديم السيارة عالمياً.

تحجير السيارات :

في السعودية توجد هواية مميزة تمزج بين الحجارة والسيارات حيث يقوم الفنانون بأخذ السيارات المتروكة ويحولونها الي ما يشبه النصب أو التمثال مع وضع الحجارة أسفل السيارة وحولها ، ومن بين السيارات التي يمكن رؤيتها هنا تويوتا التي فضل البعض تحجيرها رغم أنها تبدو في حالة جيدة .

لامبورجيني أفينتادور :

هي سيارة تناسب الأمراء وعندما سافر الأمير تركي بن عبدالله الي لندن سافر بهذه السيارة ولكن نسخة أفينتادور SV بلون ذهبي كرومي. وهي تعتبر نسخة من 3 نسخ من هذه السيارة كلها بنفس اللون .

لاندروفر حمراء :

توجد الكثير من السيارات القيمة المميزة التي تترك في الصحاري في المملكة العربية السعودية وهي سيارات مثل الكنوز المتروكة مثل احدي السيارات التي تشبه سيارات جيب الكلاسيكية .

مرسيدس G63 :

من بين السيارات الذهبية التي يملكها الأمير تركي بن عبدالله في مجموعته الكبيرة من السيارات سيارة مرسيدس G63 وهي سيارة بست عجلات وتقنياً هي سيارة بيك أب وهي سيارة مميزة في الأداء.