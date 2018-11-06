” جاجوار I-PACE ” تحصل على لقب أفضل سيارة في ألمانيا

برلين(صدى):

نجحت سيارة غير ألمانية وبالتحديد انجليزية في الفوز بلقب أفضل سيارة قدمت في السوق الألماني ، الذي يعتبر من بين أكبر أسواق السيارات في العالم ، وهذه المرة كان الحظ في جانب جاجوار I-PACE الجديدة الكهربائية التي حصلت على لقب أفضل سيارة في ألمانيا كموديلات 2019.

وتعتبر I-PACE أول السيارات الكهربائية التي تطرحها جاجوار عالمياً وقامت لجنة من المحكمين باختيار السيارة للفوز باللقب بعد اختبار عدد كبير من السيارات التي تشمل 59 سيارة وشملت اللجنة التي اختارت السيارة 12 صحفياً متخصصين في السيارات, وأكدت اللجنة أن فوز I-PACE يأتي بسبب قدراتها العالية في القيادة وأدائها المميز بالاضافة الي التصميم الذي يغلف ذلك.

وأشارت اللجنة الي أن السيارة بجانب كونها كهربائية بالكامل فهي توفر الأداء المميز بجانب التصميم وبالتالي حصلت على الجائزة في ظل المنافسة التي شهدتها من باقي الموديلات ولكنها تفوقت في المعايير التحكيمية التي شملت التصميم والأداء والراحة في الركوب والقدرة على التحكم .

وأكدت شركة جاجوار لاندروفر أنها سعيدة بالحصول على هذه الجائزة المميزة في السوق الألماني وانتزاع اللقب من بين العديد من السيارات الألمانية المميزة.