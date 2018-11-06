ديجانيني لاعب الجولة للمرة الثانية على التوالي

محمد السعران(صدى):

حصل الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب نادي الأهلي على جائزة أفضل مدرب في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حصد مهاجم منتخب الرأس الأخضر ونادي الأهلي ديجانيني تفاريس على جائزة أفضل لاعب في الجولة للمرة الثانية على التوالي، وحق جمهور الهلال جائزة الجمهور المثالي.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تشكيل لجنة فنية تضم خبرات سعودية وعربية لاختيار أفضل لاعب ومدرب في كل جولة من جولات الدوري وفي كل شهر، رغبة منها في تحفيز اللاعبين والأجهزة الفنية لتقديم مستويات مميزة تليق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تضم خالد بيومي، عبدالعزيز الخالد، خالد طلعت، احمد عفيفي، خالد الشنيف، تركي السلطان (مقرر اللجنة)، عبداللطيف الحسيني، سعد الشهري، محمد عواد.

ويُمنح الفائزين بجائزة الجولة على مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الفائزان بنجم الشهر على 50 ألف ريال لكل منهما، مقدمة من معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.