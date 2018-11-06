” المرور ” : هناك حالات يُسمح فيها بتحريك المركبة من مكان الحادث

عادل الحربي (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور أن تحريك المركبة من مكان الحادث مخالفة نص عليها النظام قبل وبعد التعديل.

وقالت ” المرور ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” نظام المرور المُعدل أجاز تحديد الحالات التي يسمح فيها بذلك باللوائح التي يجري العمل على إعدادها ” .

وجاء ذلك ردًا على استفسار ” مواطن ” وجهه لـ ” المرور ” على ” تويتر ” مفاده : ” نص النظام على عدم تحريك السيارة من مكان الحادث، وهذا سيؤثر على حركة السير البسيطة، كيف تتعاملون مع ذلك في ظل عدم صدور اللائحة التي تحدد الحالات التي يجوز فيها تحريك المركبة المشاركة بالحادث؟ ” .