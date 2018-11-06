الإعلان عن وظائف شاغرة بـ ” تعليم المذنب “
كشفت إدارة التعليم بمحافظة المذنب عن توفر عدد من الوظائف ” وظائف حراس وحارسات ومراسلين وسائقين في مدارس المذنب ” ؛ من خلال مؤسسة إسناد للحراسات الأمنية.
وأوضحت المؤسسة أنه يجب توافر الشروط التالية في المتقدمين:
– المتقدم سعودي الجنسية.
– وأن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة فما دون.
ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، معرفة الشروط والتفاصيل من خلال هذا الرابط:هنا
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/02/30هـ، ويتم التقديم من خلال الرابط التالي:هنا
اترك تعليقاً