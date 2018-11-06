الإعلان عن وظائف شاغرة بـ ” تعليم المذنب “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة التعليم بمحافظة المذنب عن توفر عدد من الوظائف ” وظائف حراس وحارسات ومراسلين وسائقين في مدارس المذنب ” ؛ من خلال مؤسسة إسناد للحراسات الأمنية.

وأوضحت المؤسسة أنه يجب توافر الشروط التالية في المتقدمين:

– المتقدم سعودي الجنسية.

– وأن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة فما دون.

ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، معرفة الشروط والتفاصيل من خلال هذا الرابط:هنا

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/02/30هـ، ويتم التقديم من خلال الرابط التالي:هنا