بعد وقف ” أزارو ” مباراتين.. الأهلي المصري يحتج

ماجد محمد(صدى):

احتج الأهلي المصري على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإيقاف المهاجم وليد أزارو مباراتين.

وبناءً على هذا القرار سيغيب ” أزارو ” عن إياب نهائي دوري الأبطال أمام الترجي التونسي الجمعة المقبل.

حيث أوضح ” الأهلى ” عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء أنه طلب من الاتحاد المصري التقدم بمذكرة للاتحاد الأفريقي؛ يستند خلالها على شكوى تتضمن دهشته من إيقاف ” أزارو ” مباراتين.

وأضاف النادي: ” واقعه قطع اللاعب قميصه سلوك غير رياضي تم محاسبته عليه من ناديه، لكنه معتاد من لاعبين في كل ملاعب العالم دون أن توجه ضدهم عقوبات، هو ما يدفعنا للسؤال عن لائحة مثل هذه العقوبات خاصة، وهي تأتي قبل مباراة نهائي بطولة كبرى ” .

يُذكر أن المغربي ” أزارو ” كان قد أثار جدلاً كبيرًا بحصوله على ركلتي جزاء في لقاء الذهاب، الذي انتهى بفوز الأهلي ” 3-1 ” ، بالإضافة إلى انتشار لقطات لقطع قميصه بنفسه بداعي أنه تعرض للجذب من المنافس.