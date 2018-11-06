بالصور.. اغتصبها تحت تهديد كلاب الحراسة لمدة شهرين وأجبرها على ادعاء زواجها منه

لندن(صدى):

في واقعة بشعة شبه خيالية تعرضت فتاة تبلغ من العمر 24 عاما للاغتصاب لمدة شهرين في كوخ مليئ بكلاب الحراسة يشبه جزيرة القرم .

ووفقا لصحيفة “ ميرور ” البريطانية، فقد قابلت الفتاه شاب يدعى ” أوليغ ” بعد لحظات من مغادرة حبيبها حيث رأها تبكي فذهب إليها لتتحدث معه، في البداية رفضت أن تقول له شيئا ولكنها شعرت بيأس شديد جعلها تحكي له عما يضايقها فاستدرجها حتى اختطفها في كوخ بإحدى الغابات المختبئة، ثم ألقى بها على سريره واغتصبها.

وتابعت أنها أجبرت على القول للآخرين أن ” أوليغ ” ، الذي يبلغ من العمر 33 عاما، هو زوجها، موضحة أنه كان يضربها بشدة .

تم القبض على ” أوليغ ” الذي اعترف بجريمته ويواجه السجن 10 سنوات بتهمة إغتصاب فتاة.