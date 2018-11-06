مسرحية ” ألف ليلة ونص ” تلتقي الأطفال وأسرهم بمركز الملك فهد على مدى يومين

سعيد العجل(صدى):

يشهد مركز الملك فهد الثقافي بالرياض على مدى يومين إقامة مسرحية موجهة بعنوان ” ألف ليلة ونص ” ، والتي تنظمها وزارة الإعلام ممثلة في وكالة الشؤون الثقافية للأطفال، وذلك وضمن فعالياتها الثقافية لهذا العام.

ويقوم ببطولة المسرحية التي تقام مساء غدٍ الخميس وبعد غدٍ الجمعة، نجوم (السوشال ميديا) الأطفال وله السحيم ولانا الفراج وفيصل الأسمري، بمشاركة فرقة “دريمز” الاستعراضية للأطفال، كما يشارك في البطولة من الممثلين الكبار م. محمد علي وفهد العصفور وعبدالعزيز الأحمد، وهي من إخراج المخرج المسرحي خالد الباز وإعداد م. محمد علي وقام بتأليفها هيثم السيد.

وأوضح مخرج المسرحية خالد الباز أن المسرحية استوحت قصتها من قصص “ألف ليلة وليلة” العالمية المشهورة، وتهدف إلى غرس قيم النجاح والتعاون في نفوس الأطفال، وتعزز حب القراءة والإصرار لتحقيق الأهداف خاصة في ظل الاهتمام المتنامي بنشر القراءة بين عموم الأطفال وهو ما تسعى لتكريسه المسرحية ضمن أهدافها التربوية، وكل ذلك في قالب سردي مشوّق وممتع للطفل، مبيناً أن الدعوة مجانية للأسر والأطفال للحضور.