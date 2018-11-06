الجميح للسيارات تدشن سيارات GAC Motor رسمياً في السوق السعودية

سعيد العجل(صدى):

أعلن رسميا عن دخول عملاق صناعة السيارات الصينية شركة جوانزو أوتوموبيل “جي آيه سي موتور” خلال الحفل الذي اقامته شركة الجميح للسيارات بصفتها وكيل العلامة التجارية “GAC Motor” في المملكة، حيث اقيم الحفل بحضور السلك الدبلوماسي لجمهورية الصين الشعبية في المملكة يتقدمهم سعادة السفير لي هواشين وكبار المسؤولين في شركة الجميح للسيارات وشركة جوانزو أوتوموبيل “GAC Motors” ومجموعة كبيرة من الشخصيات التجارية والاجتماعية والمهتمين بقطاع صناعة السيارات والاعلام.

في بداية الحفل رحب الشيخ إبراهيم الجميح الرئيس التنفيذي لشركة الجميح للسيارات بالحضور واستعرض العلاقات القوية التي تربط المملكة بجمهورية الصين الشعبية وتحديدا في مجال التبادل التجاري الذي ينمو بشكل مطرد.

وأشار الشيخ إبراهيم الجميح إلى دخول السيارات الصينية إلى المملكة في السنوات الماضية والذي أكد ثقته بانها ستعطى دفعة قوية بدخول سيارات ” GAC Motor” التي سوف تسهم في قلب الكثير من المفاهيم غير الصحيحة عن السيارات الصينية ومدى تطورها لما تمتلكه من مميزات ومواصفات تجعلها منافسا قويا ومتفوقا على العديد من العلامات التجارية المعروفة في مجال صناعة السيارات، كما تعد GAC Motors موتور من أسرع الشركات نمواً في الصين، محققةً المركز الأول حسب تصنيف الجودة الأولية من JD POWERS لخمسة اعوام على التوالي.

وأضاف قائلا منذ اليوم الأول للتفاوض بيننا في شركة الجميح للسيارات وبين شركة جوانزو أوتوموبيل “جي آيه سي للسيارات” كان المحور الرئيسي هو خصوصية السوق السعودي واحتياجاته الفعلية لمواصفات تتناسب مع عوامل الطقس وبيئة الطرق. وقد تم دراسة هذا الجانب بشكل مستفيض عبر الاجتماعات والزيارات الميدانية لفرق عمل متخصصة من الشركة للمملكة، ومما ساعد في تحديد الاختيارات الأنسب للسوق السعودي هو النجاح والخبرة التي تمتلكها سيارات ” GAC Motor” في اسواق شرق اوسطية مجاورة مما يعطي مؤشرات إيجابية بأنها سوف تحقق الأهداف المنشودة بإرضاء العملاء في المملكة.

وكشف عن وصول مجموعة متميزة من طرازات ” GAC Motor” إلى السوق السعودي والتي سوف يتم عرضها عبر ثلاث مراكز شاملة (صالات عرض وصيانة وقطع غيار)، تم افتتاحها كخطوة اولى قبل الانتشار في كافة مناطق المملكة وفق ما هو مخطط له.

من جانبه علق السيد يو جون، رئيس شركة GAC Motors، “ولدت شركة GAC Motors بطموح ورؤية واضحة لتكون علامة تجارية عالمية توفر سيارات ذات جودة عالية للأسواق العالمية. ولتحقيق هذه الرؤية فقد سخرنا كل الخبرات والتجارب التي اكتسبناها على مدار أكثر من 70 عامًا من العمل مع العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتحقيق هذا الهدف”.

الجدير بالذكر أن شركة الجميح خصصت عدد من قنوات التواصل للرد على استفسارات عملائها والراغبين بمعرفة المزيد حول العلامة الجديدة من خلال الهاتف المجاني (7525252800) أو قنوات التواصل الاجتماعي وكذلك الموقع الرسمي لشركة الجميح للسيارات هنا.