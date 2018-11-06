بسبب رفضه تزويجهما.. رفع ولاية مواطن عن شقيقتيه بتبوك

محمود البلوي(صدى):

أصدرت المحكمة العامة في تبوك، أمرًا برفع ولاية مواطن عن شقيقتيه ونقلها إلى القاضي؛ وذلك بعد أن ثبت عضلهما ورفضه تزويجهما.

وبالتطرق للتفاصيل، قالت الشقيقتان أن أخيهما ” الشقيق الأكبر ” ، عضلهما ووالدهما متوفى، وقد بلغتا مبلغ النساء وقد تقدم لهما خُطّاب وأخوهما المدعى عليه يرفض دون سبب.

وأوضحت ” الشقيقتين ” أن إحداهما لم يسبق لها الزواج، والأخرى توفي عنها زوجها، وتطلبان نقل الولاية من أخيهما المدعى عليه إلى الحاكم الشرعي.

وطلبت المحكمة ” البينة ” من المدعيتين على صحة دعواهما، فشهدت البينة الشرعية على أن المدعى عليه قد عضلهما من الزواج.

وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بثبوت عضل المدعى عليه للمدعيتين، والحكم بنقل الولاية من المدعى عليه إلى القاضي، وقد صُدق الحكم من الاستئناف.