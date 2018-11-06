وزارة الخارجية تكشف عن وظائف بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني، عن وظائف شاغرة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة وحرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين للعمل لدى هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأوضحت الوزارة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي:

1- Strategy and Demand Manager – P4-18297-FT.

2- Legal Officer – P3-18299-FT.

3- Senior Legal Officer – P4-18300-FT.

4- Translation Technologist – P3-18301-FT.

وأشارت إلى أن التقديم من خلال الرابط التالي: هنا؛ مطالبةً بتزويدها بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي بوكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة التالي: [email protected]