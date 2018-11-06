ملك الحزم والعزم .. أنورت القصيم بقدومكم

لا شك أن أبناء القصيم يتطلعون بشغف كبير لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لمنطقتهم ليلتقوا بقائدهم الذي حرص على الإطلاع على احوالهم عن قرب وتلبية احتياجاتهم في جميع مجالات حياتهم وليعبروا لهذا القائد الكبير عن مشاعرهم وحبهم وولائهم . فهذه الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين لمنطقة القصيم تمثل منعطفاً مهماً حيث يتواجد المليك المفدى في هذا الجزء الغالي من بلادنا لتلمس إحتياجات المواطنين ويدشن عدد من المشروعات الحيوية والتنموية التي تعتبر نقطة تحول كبيرة لهذه المنطقة الغالية والتي حظيت كغيرها من مدن المملكة بمشروعات الخير والنماء وتسارعت الخطى من أجل التنمية الشاملة فتحقق لها التطور المزدهر في كل المجالات .

‏فهذه الزيارة المباركة تحمل في طياتها مشاريع عملاقة ومكارم سامية سوف يجني ثمارها المواطن باعتبار المشاريع التي سوف يدشنها هدية الوالد لأبنائه. حيث سيفتتح حفظه الله خلال زيارته لمنطقة القصيم 402 مشروع في 12 قطاعاً مختلفا تشمل جوانب تنموية وتعليمية وكذلك مشاريع إسكان وطرق ومشروعات في مجال البيئة والمياه والكهرباء والخدمات العامة، ومشاريع اقتصادية حكومية ، كما يضع حجر الأساس لـ 199 مشروعاً لـ 5 قطاعات حكومية .

‏فوطننا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهد الامين عانقت روح التطور والبناء بفضل الخطى الثابتة التي خطاها القائد العظيم وترجمها على أرض الواقع وصار اقتصادنا ولله الحمد مضرب المثل الأمر الذي أثمر عن تدشين سمو ولي العهد حفظه الله مساء امس الأثنين لعدد من المشروعات الاستراتيجية، في مجالات الطاقة المتجددة والذرية وتحلية المياه والطب الجيني وصناعة الطائرات،

‏كما اشتملت المشروعات التي تفضل سمو ولي العهد بوضع حجر أساسها، مشروعات كبرى، من بينها أول مفاعل للأبحاث النووية، ومركز لتطوير هياكل الطائرات . كما اطلع سموه على مشروعات الأقمار الصناعية منها قمرا الاستطلاع “سعودي سات 5أ” و”سعودي سات 5ب” والتي تعد الجيل الثاني الأعلى دقة لأقمار الاستشعار عن بعد السعودية

‏كل هذه المشاريع النوعية والعملاقة تدعونا للفخر والاعتزاز بتوجه قيادتنا الرشيدة نحو مواصلة دفع عجلة التقدم لتكون دعماً قوياً وحافزاً لتطور المملكة التقني والصناعي للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

‏فالجميع يدرك الرعاية والاهتمام التي تغدقها القيادة على أبنائها المواطنين في هذا البلد الغالي وما زيارته حفظه الله لمنطقة القصيم إلا تتويجاً لهذا الاهتمام وهذا الحب لأبنائه الأوفياء في كافة مناطق المملكة فهنيئاً لأبناء القصيم بالضيف الكبير وصحبه الكرام .

‏وهنيئاً لنا بهذه القيادة الرشيدة، القريبة من كل أبنائها، في كل مدينة وقرية في هذا الوطن الغالي.