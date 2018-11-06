بالفيديو.. أسرة تنسى طفلا وتتركه وحيدا بالبر

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، طفل صغير يحبو في البر متجولًا دون أن يكون برفقته أحد في مشهد صادم.

وأوضح أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” أن الطفل الصغير تركه أهله وحيدًا بالبر بعد اعتمادهم على إحدى العاملات المنزليات.