بالفيديو.. أسرة تنسى طفلا وتتركه وحيدا بالبر
أظهر مقطع فيديو متداول، طفل صغير يحبو في البر متجولًا دون أن يكون برفقته أحد في مشهد صادم.
وأوضح أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” أن الطفل الصغير تركه أهله وحيدًا بالبر بعد اعتمادهم على إحدى العاملات المنزليات.
استغفرالله[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا لو أمه معه مانسوه بس يمكن يتيم ميته أمه او مطلقه او مريضه الوكاد لو مه معه ماريح تنساه إتنساء نفسها ولا تنساه
شيخين1[ عدد التعليقات: 357 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب شيلة من البرد عسى ربي يشيلك والاانت فرحان بلتصويراوانة ولدك وقاعد تستهبل يامال الي ماني بقايل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34120 ] نشر منذ 3 ساعات
ياقلبي عليه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34120 ] نشر منذ 3 ساعات
ياليته عندي الحلوا
وانتي يا حي شيله وبعدها صور
رااايق[ عدد التعليقات: 5866 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله أعلم * بس ما اعتقد أن الخبر صحيح ***
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والدليل * (أن الطفل الصغير تركه أهله وحيدًا بالبر بعد اعتمادهم على إحدى العاملات المنزليات)**
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كيف عرف ((( اعتمادهم على إحدى العاملات المنزليات ))) **!!!!!!!!
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طالعه من بيت أبوها رايحه بيت الجيران ** هههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57835 ] نشر منذ 48 دقيقة
معقوله …………………..؟
,, طيب وبيت الشعر اللي بخلف الصوره ويش حكايته …………؟
,, ليش مايكون الطفل لاهل بيت الشعر وراح يدبي على فاله وهاالمصور صوره وسوى منها حكايه ….؟
,, ويمكن صحيح ونسيته الخدامه ..
,, انا لا أبريء الزوجات المتكلات على الخدم .. لقد حصلت قصص فضيعه ، من هذي واعظم ,,
,, الله يخارجنا ولا يتكلنا إلا على وجهه الكريم ويحفظنا بحرزه المكين ,, آمين ,,