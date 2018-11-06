شركة ” الراجحي ” تعلن عن توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” الراجحي ” للخدمات الإدارية عن توفر عدد 30 وظيفة إدارية للرجال بمسمى ” أخصائي تسويق ” لحملة البكالوريوس حديثي التخرج؛ وذلك من خلال برنامج التدريب على رأس العمل ” تمهير ” .

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة ستكون وفقًا للمسميات التالية:

– وضع استراتيجيات التسويق وتنفيذها

– تصميم الحملات التسويقية وصياغة الرسائل الرئيسية وتحديد القنوات الإعلامية

– تطوير استراتيجيات وخطط التسويق للعملاء الداخليين أو الخارجيين

– العمل مع متخصصي الدعاية والإعلان لتصميم المواد واختبارها بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للتسويق والإعلان

– إدارة الحملات ورصد نتائج التسويق واقتراح إجراءات تصحيحية عند الحاجة

– تحليل بيانات أبحاث السوق لتحديد سلوكيات المستهلكين وتفضيلاتهم وتقديم المشورة الاستراتيجية.

– تحديد نهج تسويقية مختلفة وأفضل الممارسات في هذا المجال.

وأكدت الشركة على ضرورة توفر الشروط التالية في المتقدمين وهي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على البكالوريوس في تخصص ” التسويق، إدارة الأعمال، المبيعات، العلاقات العامة ” أو ما يعادلهم.

– أن يكون المتقدم حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنة واحدة.

– أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل ” تمهير ” .

أما عن مزايا برنامج ” تمهير ” :

– تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.

– يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.

– يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.

– يحصل المتدرب ” خلال فترة التدريب ” على حقائب تدريبية إلكترونية.

– يحصل المتدرب مكافأة مالية 3000 ريال من صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” .

– يحصل المتدرب على تغطية تأمين ضد المخاطر.

ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي:هنا