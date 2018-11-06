سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان يقلد ضباطا رتبهم الجديدة

الخرطوم(صدى):

قلد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، في مكتبه بمقر السفارة أمس، بحضور الملحق العسكري في السفارة العقيد ركن إبراهيم العمير الضباط الدارسين في السودان رتبهم الجديدة، إثر صدور الأمر الملكي بترقيتهم إلى رتبة عميد.

وقدم السفير جعفر للضباط خالص التهنئة بهذه المناسبة، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح في خدمة الوطن.

بدورهم أعرب الضباط عن سعادتهم بهذه الثقة الملكية الغالية، داعين الله تعالى أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والإستقرار.