أمير الشمالية يناقش نسبة إنجاز المشروعات مع عدد من القطاعات الحكومية بالمنطقة

محمد السعران(صدى):

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بقاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، اجتماع تنفيذ المشروعات, بحضور مدراء الإدارات الحكومية في المنطقة.

واستعرض سموه خلال الاجتماع المشروعات الجديدة التي تنفذ بالمنطقة والمشروعات التي لازالت تحت التنفيذ لبعض القطاعات الحكومية بالمنطقة وما وصلت إليه من نسب الإنجاز.

وأكد الأمير فيصل بن خالد, أهمية قيام مديري الإدارات الحكومية بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي تحت التنفيذ ومعالجة معوقات سير العمل في تلك المشروعات ومتابعة المقاولين والاجتماع بهم وحل مشاكلهم أولاً بأول.

وفي نهاية الاجتماع اتخذت عدد من التوصيات الداعمة لسير المشروعات بالمنطقة.