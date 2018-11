طريقة تلقي مكالمات على آيفون أثناء تفعيل وضع عدم الإزعاج

واشنطن(صدى):

يساعد وضع ” عدم الإزعاج ” على التخلص من المكالمات والتنبيهات والإشعارات التي تزعج المستخدمين أثناء قفل أجهزتهم؛ بينما يمكن جدولة عدم الإزعاج والسماح بإجراء مكالمات من أشخاص معينين، من خلال اتباع عدة خطوات.

ويمكن ذلك من خلال: انتقل إلى الإعدادات Settings، ثم حدد وضع عدم الإزعاج Do Not Disturb؛ ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار السماح بالمكالمات من Allow calls from؛ ثم من هذا الخيار يمكنك الاختيار من بين الخيارات التالية:

1. الجميع Everyone: هذا الخيار سيسمح لك باستقبال مكالمات من جميع الأشخاص الموجودين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

2. لا أحد No One: هذا الخيار لن يسمح لك باستقبال مكالمات من أحد.

3. المفضلة Favorites: هذا الخيار سيسمح لك باستقبال المكالمات من جهات الاتصال في القائمة المفضلة الخاصة بك.

4. المجموعات Groups:هذا الخيار سيسمح لك بستقبال المكالمات من مجموعة محددة من جهات الاتصال.

وبعد ذلك، قم بالضغط على مفتاح التبديل الموجود بجوار خيار المكالمات المتكررة Repeated Calls للسماح باستقبال مكالمة من جهة اتصال ما في حال إذا اتصل بك أكثر من مرة خلال ثلاث دقائق؛ ثم اضغط على خيار صمت Silence لتحديد أي من خيارات الصمت يناسبك: دائمًا Always: هذا الخيار سيجعل جميع المكالمات والإشعارات القادمة إلى هاتفك أثناء وضع عدم الإزعاج صامتة، وفقط عندما يكون آيفون مقفلاً Only while iPhone is locked: هذا الخيار سيجعل جميع المكالمات والإشعارات صامتة عند قفل شاشة هاتف آي فون.

وفي السياق نفسه، هناك طريقة أخرى للسماح باستقبال المكالمات الهاتفية الهامة من خلال استخدام إعداد Emergency Bypass، ويمكنك استخدامها باتباع الخطوات التالية: بمجرد تفعيل إعداد Emergency Bypass سيسمح لك باستقبال المكالمات الهاتفية، ومكالمات فيس تايم Facetime، والرسائل النصية أيضاً بمجرد تشغيل وضع عدم الإزعاج، ولاحظ أن تفعيل إعداد Emergency Bypass سيؤدي أيضًا إلى تجاهل الوضع الصامت لهاتف آيفون، ولكن يجب تفعيل خيار السماح باستقبال المكالمات والرسائل النصية بشكل يدويًا حتي يكون لديك مرونة في اختيار ما تريد.

وتتم هذه الطريقة من خلال: انتقل إلى تطبيق جهات الاتصال Contacts على آي فون، وحدد جهة الاتصال التي تريد تفعيل إعداد Emergency Bypass لها، واضغط على خيار النغمة Ringtone، وفي الجزء العلوي قم بتحريك زر التبديل الموجود بجوار Emergency Bypass لتشغيله ( يتغير من اللون الرمادي إلى اللون الأخضر )، وثم اضغط على زر تم Done.