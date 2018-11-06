بول بوجبا يحدد مصيره مع مانشستر يونايتد

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نجم مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوجبا حسم بالفعل مصيره في البقاء مع مانشستر يونايتد من عدمه، مؤكدةً أنه في طريقه للانتقال إلى يوفنتوس؛ حيث سيعود إلى النادي الإيطالي الذي تألق فيه بشدة قبل عدة سنوات.

وتعد مهمة ضم النجم الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية صعبة للغاية، لأن مانشستر يونايتد في حاجة إلى خدماته، كما سيواجه يوفنتوس منافسة شرسة من العملاق الإسباني برشلونة، الذي سيحاول بدوره ضم بوغبا الفائز قبل شهور بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي، فيما يبدو أن بوجبا يعيش موسمه الأخير مع ” الشياطين الحمر ” .

ومن الجدير بالذكر، أن ” بوجبا ” تألق بشدة مع يوفنتوس وجلب إليه بقوة أنظار الكثير من الأندية الأوروبية العملاقة، ليشد بعدها الرحيل صيف 2016 إلى مانشستر يونايتد في صفقة قياسية تجاوزت آنذاك كل الأرقام القياسية الممكنة في عالم الساحرة المستديرة.