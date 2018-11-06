أمير الشمالية يرعى ورشة ” مستقبل مجالس الشباب ودورها في تحقيق رؤية 2030 ”

محمد السعران(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس شباب المنطقة اليوم، ورشة العمل الثانية بعنوان “مستقبل مجالس الشباب ودورها في تحقيق رؤية 2030”، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بجامعة الحدود الشمالية .

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في كلمة له بمستهل الورشة أن تحقيق المستقبل المشرق والمزدهر لوطننا الغالي كما خططت له القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – وفقا لرؤية المملكة 2030 يعتمد على سواعد وقدرات وعقول شباب الوطن للسير على خطى ثابتة نحو التطور والرقي.

ووصف الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سمو ولي العهد الأمين بقائد الشباب، الذي يرسم بكل اقتدار صورة واعدة لمستقبل بلادنا وفق الخطط التي رسمتها الدولة للمستقبل من خلال رؤية المملكة 2030 التي تعد خريطة طريق شاملة، مشدداً على الدعم اللا محدود الذي توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – للشباب ومنحهم الثقة والفرصة لقيادة جيل متميز ومتعلم وواع لتحقيق الرؤية النيرة على أرض الواقع، وأهمية حماية الشباب وتنمية عقولهم والأخذ بأيديهم إلى خير أمتهم وتطور مجتمعهم والحفاظ على وطنهم.

وناقشت الورشة بمشاركة مستشار الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية الدكتور عامر الحسيني، ومستشارة التخطيط الاستراتيجي والتحول المؤسسي الدكتورة تامره يوسف مقبل الرماح، مستقبل مهام مجالس الشباب وهياكلها وثقافة أعضائها وأولويات مجالس الشباب المرحلية في ظل تطورات الرؤية، كما تضمن اللقاء العديد من المداخلات الشبابية.

حضر الورشة معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور سعيد بن عمر آل عمر.