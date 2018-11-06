بالفيديو.. نسرين طافش عن الانتقادات: كل شيء بعمله بيثير الجدل

دمشق(صدى):

هاجمت الفنانة السورية، نسرين طافش، منتقديها والذين انتقدوا موديل الفستان، الذي ارتدته في مهرجان الجونة السينمائيّ، قائلةً أنّها تحرص في اختيار أزيائها على الجرأة، لكي تتميّز عن الآخرين.

وفي السياق نفسه، صرحت ” طافش ” قائلةً: ” “الدنيا أذواق يعني أنا ماضروري أرضي كل العالم متل ماكل الناس مابتعجبني وخاصة في الفاشون الدنيا أذواق ” ، متابعةً: ” وأنا في الفاشون ما بحب البس الشي الي كتير تقليدي.. لا بحب الجرأة في اختيار اللي بلبسه.. فحلو نطلع مختلفين. ”

وأضافت الفنانة السورية: ” كل شيء بعمله بيثير الجدل.. إذا بعطس بثير الجدل..عادي أي فنان ناجح بيكون عليه الضوء بيثير الجدل في أي شي بيعمله ” ، لافتة إلى أنها تستكمل تصوير فيلمها الجديد ” نادي الرجال السري ” ، والذي يشاركها في بطولته كلّ من الفنانة المصرية، غادة عادل، والفنان كريم عبدالعزيز.