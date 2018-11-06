القبض على متهم ” تفحيط ” حاول الهرب بعد تعديه على رجال أمن الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت شرطة الطائف من ضبط مُتهم ” تفحيط ” في منتصف العقد الثالث من عمره ، بعد تهجمه على أفراد داخل مركز الشرطة ومحاولته للهرب .

وتفصيلاً ،ذهب مُتهم مطلوب في قضية مرورية ” تفحيط ” بقدميه لمراجعة أحد مراكز شرطة شمال الطائف أمس لتسلُّم مركبته إلا أنه أساء لاثنين من رجال الأمن بالاشتباك والاعتداء بعد التلفظ عليهما، مُحدثاً بهما إصابات متفرقة، وعلى الفورتمّت السيطرة عليه وضبطه قبل أن يتمكن من الهروب .

وطالب المتهم بتسلم سيارته الموقوفة لديهم وبينما طُلبَ منه ضابط خبر القسم العودة إلى المراجعة في اليوم التالي بدأ في وصلة من السباب والتعدي على رجال الأمن .

تمّ نقل رجلَي الأمن المُصابَين إلى المستشفى لعلاجهما، فيما يجري حالياً اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المطلوب وقضيته المُرتكبة والتي تمّت إحالتها إلى ” النيابة العامة “