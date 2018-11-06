بالفيديو.. أحد مصابي الحد الجنوبي يكشف كواليس زيارة ولي العهد لهم
نشر جندي من مصابي الحد الجنوبي بالمملكة، فيديو يوثق زيارة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان لأحد المستشفيات للاطمئنان عليه وزملاءه، وأبدى الجندي سعادة كبيرة بهذه المناسبة، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” فيديو لـ ” ولي العهد ” برفقة أحد مصابي الحد الجنوبي يثير الإعجاب ” .
وفي هذا السياق، كشف رئيس الرقباء عايض سند القحطاني، أحد مصابي الحد الجنوبي والذي نُشر له الفيديو مع ولي العهد، كواليس زيارة ولي العهد له.
وقال ” القحطاني ” خلال مداخلة له مع برنامج ” تفاعلكم ” على قناة العربية: ” لم نكن نعرف بزيارة ولي العهد من قبل وكانت مفاجئة لنا ، رفعت من معنوياتانا وأسعدتنا كثيرًا ” .
أما عن الحوار الذي خاصه مع ولي العهد، أضاف: ” كان حوار أخوي وودي، وطلبت أصور معاه الفيديو سناب، وبكل صدر رحب وسعة، قال اتفضل ” .
واستكمل ” القحطاني ” : ” أتمنى أرجع لميدان العز والشرف وطلبت ذلك من ولي العهد ، قال إن شاء الله تخدم الوطن بميادين أخرى ” .
اقرأ ايضًا:
اترك تعليقاً