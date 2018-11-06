بالفيديو.. أحد مصابي الحد الجنوبي يكشف كواليس زيارة ولي العهد لهم

نايف السالم(صدى):

نشر جندي من مصابي الحد الجنوبي بالمملكة، فيديو يوثق زيارة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان لأحد المستشفيات للاطمئنان عليه وزملاءه، وأبدى الجندي سعادة كبيرة بهذه المناسبة، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” فيديو لـ ” ولي العهد ” برفقة أحد مصابي الحد الجنوبي يثير الإعجاب ” .

وفي هذا السياق، كشف رئيس الرقباء عايض سند القحطاني، أحد مصابي الحد الجنوبي والذي نُشر له الفيديو مع ولي العهد، كواليس زيارة ولي العهد له.

وقال ” القحطاني ” خلال مداخلة له مع برنامج ” تفاعلكم ” على قناة العربية: ” لم نكن نعرف بزيارة ولي العهد من قبل وكانت مفاجئة لنا ، رفعت من معنوياتانا وأسعدتنا كثيرًا ” .

أما عن الحوار الذي خاصه مع ولي العهد، أضاف: ” كان حوار أخوي وودي، وطلبت أصور معاه الفيديو سناب، وبكل صدر رحب وسعة، قال اتفضل ” .

واستكمل ” القحطاني ” : ” أتمنى أرجع لميدان العز والشرف وطلبت ذلك من ولي العهد ، قال إن شاء الله تخدم الوطن بميادين أخرى ” .

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