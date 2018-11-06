مشروع ” إطعام ” يتأهل دخول جوائز المجلس في لاس فيجاس

فيصل العنزي(صدى):

مواصلة للنجاحات الكبيرة التي حققها خلال مسيرته الغنية بالعطاء، وتقديراً لمعايير التميّز والابتكار التي تميزت بها الحملات التي ظلّ يطلقها على مدار العام، تم تتويج مركز رد سي مول بجدة بجوائز عالمية مرموقة خلال حفل (جوائز مراكز التسوق والتجزئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018) ، الذي أقيم في 30 اكتوبر في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي.

وتهدف الجوائز التي ينظّمها “المجلس الدولي لمراكز التسوق” (ICSC) و”مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط” (MECSC) إلى تكريم مراكز التسوق الأكثر إنجازاً وتميزاً على صعيد التجزئة والتسويق وتعزيز المداخيل التشغيلية الصافية إلى جانب تصميم وتطوير مراكز التسوق. وتوَلت لجنة دولية تتألف من خبراء عالميين وإقليميين في مجالات تطوير مراكز التسوق والتسويق والعمليات التشغيلية تحكيم الجوائز واختيار الفائزين بدورة هذا العام من جوائز مراكز التسوق والتجزئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وتعليقا على هذا الإنجاز قال محمد العسيري، مدير وحدة التسويق في رد سي مول:” نفخر بفوزنا بهذه الجوائز القيمة، التي تؤكد مدى الجهد المبذول من قبل الجميع، لإحراز هذا التفوق وهذا التفرد. وأن هذه الجوائز ستضاف الى سجل النجاحات التي ظل يحققها المركز بتكاتف جميع أفراد فريق العمل الذي أصبح خبيرا في تنظيم الحملات والفعاليات والأنشطة التي تثري البرامج المجتمعية، وتضيف الجديد في صناعة التسويق والترفيه، بما يتوافق مع التقدم الكبير الذي تشهده البلاد في ظل رؤية المملكة 2030″.

وأضاف:” لقد كان التنافس من أجل نيل هذه الجوائز كبيرا، ليس على المستوى المحلي فحسب ولكن على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وأن تخطينا للعديد من المنافسين وحصولنا على هذا التقدير، يعد إنجازا كبيرا، يحفزنا لمزيد من بذل العطاء وتطوير الأداء، من خلال برامج وفعاليات ترتقي بالوعي المجتمعي، وتأتي بالجديد في صناعة التسويق وكذلك الترفيه لكافة فئات المجتمع. ونحن إذ نحتفي بهذا الانجاز نؤكد حرصنا الكبير على إمتاع كافة زوار المركز من داخل المملكة وكذلك من الخارج، سيما وأن مدينة جدة تعتبر بوابة الحرمين الشريفين وتستقبل عل مدار العام زوارا ومعتمرين”.

وقد فاز مركز رد سي مول بجائزة “المجلس الدولي لمراكز التسوق” عن مشروع “إطعام” ضمن فئة التسويق الهادف، حيث يعتبر المسؤولية الاجتماعية للشركات، ليست مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية وتنظيم الحملات التطوعية، وإنما تشتمل المسؤولية تجاه أفراد المجتمع، من خلال تبني المشروعات التنموية والبرامج التوعوية التي تسهم في الاستدامة، مما أدى الى الشراكة مع جمعية “إطعام” والعمل على المشروع لمدة 3 سنوات. وتم تقديم مشروع “إطعام” بفئة جوائز مؤسسة المجلس الدولي لمراكز التسوق “ICSC” التي تقدم سبعة جوائز إقليمية لدعم المجتمع سنويًا. وتلقى مركز رد سي مول تعريفاً على مستوى الصناعة ومنحة قدرها 10000 دولار أمريكي تعود إلى مؤسسة “إطعام” الخيرية. وسيكون المركز الآن مؤهلاً للحصول على جائزة “ألبرت سوسمان” لدعم المجتمع الدولي المرموقة والتي تتضمن منحة إضافية بقيمة 15000 دولار أمريكي مقدمة في “ريكون” في مدينة لاس فيغاس.

كما فز رد سي مول بجائزة التسويق التقليدي عن حملته الترويجية “كأس رد سي مول” التي نظمها خلال مونديال كأس العالم 2018، وقد تم تتويجه بالجائزتين ضمن فئة عروض المبيعات الترويجية والمناسبات. وكان قد تنافس مع كل من مركز الشارقة للتوسق، سيتي سنتر عجمان، وسيتي سنتر الفجيرة التابعين لشركة ماجد الفطيم للعقارات، بالاضافة الى ذا مول في مركز التجارة العالمي وياس مول للعقارات في أبو ظبي. وكذلك “دبي فستيفال سيتي”، التابعة لمجموعة الفطيم العقارية فضلاً عن منافسته مع “عمان أفنيوز مول” فرع مجموعة لولو الدولية. وضمن مجموعة المراكز المنافسة على الجوائز كان مركز جاليريا الواقع على جزيرة المارية، التابع للشركة الخليجية والمبادلة للعقارات والبنى التحتية في أبوظبي، و”دلما مول” التابع لشركة المطورين في أبوظبي والمركز العربي لمجموعة “لالز” في دبي، مركز برجمان التابع لمجموعة سيف الغرير العقارية في دبي، كايرو فيستيفال سيتي مول، مجموعة الفطيم للعقارات في مصر، سيتي سنتر البحرين، سيتي سنتر ديرة، ومردف سيتي سنتر ومول الإمارات التابع لشركة ماجد الفطيم، وكذلك تنافس مع روشان مول الجامعة بلازا، والعالية مول التابع لشركة كنان الدولية للتطوير العقاري بالإضافة إلى العديد من الشركات والمراكز المحلية والاقليمية والدولية الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن “رد سي مول” يعتبر المحور الرئيسي للترفيه في مدينة جدة، ويشكل نقطة جذب سياحي لكافة أفراد الأسرة. يقوم المركز بالعديد من النشاطات والفعاليات والمهرجانات الترفيهية والوطنية على مدار العام تتجاوز أحيانا الـ 450 فعالية. ويقوم برعاية ودعم الأنشطة التوعوية ما يجعله الوجهة الرئيسية للتسوق والترفيه لسكان مدينة جدة وزوارها.