استشهاد الرقيب أول منصور الحارثي بالحد الجنوبي

عادل الحربي(صدى):

استُشهد الرقيب أول ” منصور محمد الهماسي الحارثي ” ؛ وتلقى ذوو الشهيد خبر استشهاد ابنهم على الحد الجنوبي بالصبر والثبات، معبرين عن فخرهم بما سطره ابنهم الشهيد.

وعن ذلك، قال محمد بن طاحوس الحارثي، والد الشهيد: ” تعرّض ابني منصور لأربع إصابات على الحد الجنوبي وشُفي منها جميعها، وبعد كل إصابة كان يُصر على العودة؛ ليؤدي واجبه للذود عن حدود الوطن مع زملائه ” .

وتابع: ” من المنتظر أن يصل جثمان ابني الشهيد مساء اليوم الثلاثاء إلى منطقة مكة المكرّمة، وسيُصلى عليه في مدينة مكة المكرّمة ويُدفن بمقبرة الشهداء ” .

يُذكر أن الشهيد ” منصور ” متزوج وله 3 أبناء، وقد استُشهد أمس الإثنين، في أثناء الاشتباك مع مليشيات الحوثي الإيرانية.