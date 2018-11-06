” الشهراني ” ينتقد طريقة تعامل منسوبي مطار أبها مع المسافرين من ذوي الإحتياجات

محمد السعران(صدى):

أنتقد مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عائض الشهراني المسؤول عن ذوي الإعاقة والمسنين وخدمات قطاع التنمية بعسير تعامل منسوبي مطار أبها مع المسافرين من كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة بصورة مهينة وسيئة وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وأشار الشهراني إلى أن التعامل السيء تمثل في إركاب هذه الفئة في سيارات لا تتلائم مع ظروفهم وغير مجهزة لهم إضافة إلى إركاب أعداد كبيرة فوق الطاقة الإستيعابية للحافلة ، دون تخصيص حافلات مجهزة لهم من شأنها توفير الراحة لهم ، مطالباً في الوقت ذاته بتوفير خدمات أفضل لفئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تقديراً لظروفهم .

هذا وقد تفاعل حساب الخطوط السعودية مع تغريدة الشهراني والرد عليها حيث أعربت عن أسفها لهذا الموقف مقدمة اعتذارها للشهراني وللمسافرين على ذلك ، مؤكدة بأنها ستقوم بمعالجة المشكلة .