شهر عسل يتحول إلى جريمة بشعة.. الزوج قتل عروسه

هافانا(صدى):

انتهى شهر عسل بين الزوجين لويس بينيت وعروسه إيزابيلا هيلمان، بجريمة بشعة وكارثة بعدما أقدم الزوج على قتل زوجته للاستيلات على ممتلكاتها الثمينة.

وزعم الزوج أنه لا يعلم ما إذا كانت زوجته على قيد الحياة أم لا، قائلًا أن القارب تعرض للغرق بعد تعطّله أثناء نوم زوجته، وهو قام بإنقاذ نفسه لأنه يعمل بحارًا؛ فيما كشفت التحقيقات أنه هو من سبب أضرارًا للقارب ليتخلص من زوجته، ويمحو آثار جريمته.

وأشارت التحقيقات إلى أن ذلك طمعًا في ممتلكاتها الثمينة، لافتة إلى أنه تم البحث عن جثة الزوجة لعدة أيام لكن دون جدوى؛ كما وجهت محكمة بريطانية تهمة القتل العمد للرجل الذي قتل زوجته غرقًا في مياه البحر الكاريبي، خلال قضاء شهر العسل قرب سواحل كوبا.