وقت اللياقة تفتتح مركزين في ينبع

محمد السعران(صدى):

افتتحت شركة لجام للرياض المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة، مركزين (للرجال والسيدات) وذلك على طريق الواجهة البحرية بمدينة ينبع.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمركزين 16442 متر مربع، ويحتوي كل منهما على أحدث أجهزة اللياقة البدنية المتكاملة ومسبح وملعب كرة قدم وكرة سلة وكرة طائرة وصالة الحديد وصالة الحصص الجماعية الرياضية والإسكواش ومضمار داخلي وغيرها من الخدمات الرياضية والترفيهية

وبهذا يكون عدد المراكز التي تم افتتاحها خلال العام الحالي 13 مركزا فى مختلف مدن المملكة. والذي يجعل إجمالي مراكز وقت اللياقة العاملة داخل وخارج المملكة ١١٦ مركزا رياضيا.

وقت اللياقة تسير وفق خطة استراتيجية نحو التوسع والانتشار السريع في مدن المملكة، لتواكب رؤية المملكة 2030 ونشر ثقافة البيئة الصحية الرياضية لكافة شرائح المجتمع.